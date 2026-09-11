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اعتماد به دشمن اشتباه است و اتحاد جبهههای مقاومت میتواند برکات و دستاوردهای مهمی به همراه داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه موقت خرمشهر با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر دشمنان گفت: اعتماد به دشمن اشتباه است و اتحاد جبهههای مقاومت میتواند برکات و دستاوردهای مهمی به همراه داشته باشد.
حجتالاسلام بحرانی، امام جمعه موقت خرمشهر، در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به تحولات منطقه، بر ضرورت هوشیاری در برابر سیاستهای دشمنان تأکید کرد.
وی با اشاره به تحولات یمن گفت: جمهوری اسلامی ایران توانسته است محاصره هوایی یمن را در هم بشکند و تحولات خوبی نیز در این کشور شکل گرفته است.
امام جمعه موقت خرمشهر همچنین با اشاره به تحولات منطقه و مواضع برخی کشورهای عربی افزود: برخی کشورها برای حل مسائل خود به آمریکا و رئیسجمهور این کشور متوسل میشوند، اما در عمل، آمریکا جرئت ورود مستقیم به برخی تحولات منطقه را ندارد.
حجتالاسلام بحرانی با اشاره به حمله به زیرساختهای انتقال انرژی و تأثیر آن بر بازار نفت، اتحاد میان جبهههای مقاومت را دارای برکات و آثار مهم دانست و بر ضرورت تقویت این همبستگی تأکید کرد.
امام جمعه موقت خرمشهر خطاب به مسئولان شهرستان گفت: مسئولان باید مشکلات مردم را بشناسند و برای برطرف کردن آنها تلاش کنند و مرهمی بر دردهای مردم باشند.
وی افزود: آنچه اهمیت دارد نوع و وسیله نقلیه مسئولان نیست، بلکه این است که کار مردم راه بیفتد و مشکلات آنها برطرف شود.
حجتالاسلام بحرانی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به مطالبات مردم خاطرنشان کرد: مسئولان باید پیش از آنکه مردم تصمیم به اصلاح امور بگیرند، خودشان را اصلاح کنند و در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.
وی بر ضرورت مردمداری، مسئولیتپذیری و تلاش مدیران برای حل مشکلات و رفع دغدغههای مردم تأکید کرد.