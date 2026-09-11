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مردم ایران اسلامی همچنان با حضور در صحنه، سنگرهای انقلاب را حفظ خواهند کرد و اجازه نخواهند داد دشمنان و مزدوران آنان به اهداف خود دست پیدا کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه آبادان در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به تحولات منطقهای افزود: امروز نیز قدرتهای سلطهگر در شرایطی قرار گرفتهاند که برای رسیدن به اهداف خود به طور مستقیم وارد میدان جنگ شده و مردم و مراکز غیرنظامی را هدف قرار میدهند.
حجتالاسلام غبیشاوی با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: آمریکا ضربات محکمی از نیروهای مسلح ما دریافت کرده و جبهه مقاومت نیز امروز با قدرت در برابر دشمنان ایستاده است.
وی با بیان تحولات یمن و منطقه بیان کرد: نیروهای مقاومت در روزهای اخیر پیروزیها و موفقیتهای مهمی به دست آوردهاند و معادلات منطقه نسبت به گذشته تغییر کرده است.
حجتالاسلام غبیشاوی افزود: مردم ایران اسلامی همچنان با حضور در صحنه، سنگرهای انقلاب را حفظ خواهند کرد و اجازه نخواهند داد دشمنان و مزدوران آنان به اهداف خود دست پیدا کنند.
وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در جنگ اقتصادی نیز مسئولان باید با تدبیر، برنامهریزی و تلاش بیشتر برای حل مشکلات مردم اقدام کنند و با اتکا به توان داخلی میتوان بر مشکلات غلبه کرد.
امام جمعه آبادان در بخش دیگر سخنان خود از غیبت برخی مسئولان در تجمع شبانه و برنامههای مردمی انتقاد کرد و گفت: مردم انتظار دارند مسئولان در میان آنان حضور داشته باشند، پاسخگوی مطالبات باشند و گزارش عملکرد خود را به مردم ارائه کنند.
وی ادامه داد: مسئولان خدمتگزار و نمایندگان مردم هستند و نباید فاصله آنان با مردم طولانیتر شود.
امام جمعه آبادان در بخش دیگر با تاکید بر ضرورت حفظ پالایشگاه آبادان در اختیار دولت گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و اشتغال در آبادان، واگذاری این مجموعه بزرگ صنعتی به بخش خصوصی میتواند نگرانیهایی درباره آینده آن ایجاد کند و نباید این ظرفیت مهم از مردم آبادان گرفته شود.
حجتالاسلام غبیشاوی با اشاره به موضوع واگذاری پالایشگاه آبادان به بخش خصوصی اظهار کرد: آبادان پس از جنگ تحمیلی در زمینه کشاورزی آسیبهای فراوانی دید و از نظر اشتغال نیز با مشکلاتی روبهرو است.
وی افزود: پالایشگاه آبادان یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی این شهرستان است و نباید به بخش خصوصی واگذار شود، زیرا در صورت خارج شدن آن از اختیار دولت، سرنوشت آینده این مجموعه بزرگ صنعتی مشخص نخواهد بود.
خطیب جمعه آبادان گفت: عواید و برکات پالایشگاه آبادان باید به مردم این شهر برسد و نباید این نعمت بزرگ از این شهرستان گرفته شود.
حجتالاسلام غبیشاوی گریزی هم به واقعه ۱۷ شهریور اظهار کرد: رژیم ستمشاهی تصور میکرد با کشتار مردم و سرکوب قیامهای مردمی میتواند حرکت انقلاب را متوقف کند، اما خون شهدای ۱۷ شهریور، پایههای رژیم شاهنشاهی را بیش از پیش متزلزل کرد و سرانجام آن رژیم را به زبالهدان تاریخ فرستاد.
پالایشگاه آبادان تولید ۲۰درصد فرآوردههای نفتی کشور را برعهده دارد.