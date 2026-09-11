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نهمین جشنواره انگور ارومیه با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و گردشگری تا ۲۹ شهریور در دهکده ساحلی چی چست برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آئین افتتاحیه نهمین جشنواره انگور ارومیه با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید سلمان ذاکر نماینده مردم شریف ارومیه در مجلس شورای اسلامی،حسین پناهی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ، آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه و جمعی از مسئولان استانی و شهری برگزار شد.
این مراسم در فضایی شاد و مفرح همراه با اجرای برنامههای سنتی و آیینی برپا شد و یکی از هنرمندان نامآشنای کشور نیز با اجرای کنسرت به شور و نشاط جشنواره افزود.
در حاشیه این مراسم ، رئیس ، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ارومیه از دهکده های تخصصی و غرفه های نهمین جشنواره انگور بازدید میدانی بعمل آوردند.
نهمین جشنواره انگور ارومیه همهروزه از ساعت ۱۸ تا ۲۳ در دهکده توریستی و تفریحی چیچست دایر است و تا ۲۹ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.