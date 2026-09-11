به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آئین افتتاحیه نهمین جشنواره انگور ارومیه با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید سلمان ذاکر نماینده مردم شریف ارومیه در مجلس شورای اسلامی،حسین پناهی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ، آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه و جمعی از مسئولان استانی و شهری برگزار شد.

این مراسم در فضایی شاد و مفرح همراه با اجرای برنامه‌های سنتی و آیینی برپا شد و یکی از هنرمندان نام‌آشنای کشور نیز با اجرای کنسرت به شور و نشاط جشنواره افزود.

در حاشیه این مراسم ، رئیس ، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ارومیه از دهکده های تخصصی و غرفه های نهمین جشنواره انگور بازدید میدانی بعمل آوردند.

نهمین جشنواره انگور ارومیه همه‌روزه از ساعت ۱۸ تا ۲۳ در دهکده توریستی و تفریحی چی‌چست دایر است و تا ۲۹ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.