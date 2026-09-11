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استاندار کرمان گفت: هیئتهای مذهبی نه فقط درماه محرم و صفر، باید در همه ایام برای ایفای نقش مؤثرتر در مسائل اجتماعی استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛محمدعلی طالبی در نشست فصلی مدیران ادارهکل تبلیغات اسلامی استان کرمان با اشاره به ظرفیت هیئتهای مذهبی و مساجد، گفت: باید هیئتهای مذهبی مانندنهادهای فرهنگی در حل مسائل جامعه بکوشند.
طالبی افزود: هیئتها میتوانند در حوزههایی همچون کمک به افراد محروم، افزایش ازدواج، فعالیتهای عمرانی و آبادانی محلات، مقابله با آسیبهای اجتماعی و تقویت نشاط اجتماعی نقشآفرینی کنند.
استاندار کرمان جذب نوجوانان و جوانان را یکی از مهمترین مسئولیتهای مجموعههای فرهنگی دانست و گفت: یکی از بزرگترین وظایف و مسئولیت ما جذب نوجوانان و جوانان است و ورزش، هنر، رسانه و بازی ظرفیتهایی برای جذب جوانان و نوجوانان به مساجد و اماکن مذهبی است.
طالبی همچنین با تاکید بر فعالیت پیشدستانه در عرصه رسانهای تأکید کرد و گفت: باید باداشتن شبکه فعال رسانهای و تولید محتوا، نباید صبر کنیم که یک شبهه، شایعه یا روایت منتشر شود و بعد پاسخ دهیم؛ باید روایتهای پیشدستانه داشته باشیم.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در شرایط کنونی گفت: با همکاری و همراهی مجموعههای مختلف، فضای فرهنگی استان با برنامهها و فعالیتهای مؤثر تقویت شود.