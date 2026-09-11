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از اواخر وقت شنبه تا روز یکشنبه بیست و دوم شهریور جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و برخی نقاط استان خوزستان می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی طی امروز وزش بادها در مناطق جنوبی و جنوب شرقی و مرکزی بصورت متوسط خواهند بود.
همچنین از اواخر وقت فردا تا اواسط روز یکشنبه جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی و مرکزی و غربی استان خواهند شد.
از بعد از ظهر روز یکشنبه سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی بصورت متوسط همراه با تندباد لحظهای پیش بینی میشود. در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج خواهد بود.
در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۶.۲ و ایذه با دمای ۱۸.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۵.۸ و کمینه دمای ۲۶.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.