مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین از اختصاص ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار برای بهسازی و نوسازی فضای کتابخانه‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، مهدیه السادات قافله باشی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین با اعلام این خبر گفت: در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و ایجاد فضای مناسب برای علاقه‌مندان به کتاب، عملیات بازسازی و بهسازی تعدادی از کتابخانه‌های عمومی در سطح استان با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان آغاز شده است.

وی همچنین با اشاره به نقش مؤثر مردم در غنی‌سازی منابع کتابخانه‌ای افزود: خوشبختانه در یک دوره شش‌ماهه، شاهد مشارکت چشمگیر خیرین و مردم فرهنگ‌دوست استان بوده‌ایم، به‌طوری که ۴۴ هزار و ۸۰۰ جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی استان اهدا شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان ابراز امیدواری کرد که با این اقدامات، فضای کتابخانه‌ها به پایگاهی پویا و جذاب‌تر برای حضور نسل جوان و نوجوان تبدیل شود.