باوجود ناترازی انرژی ناشی از خسارات جنگ، در فضای گلخانه‌ها لازم است در مصرف انرژی تجدید نظر شود، اما هرگز امنیت غذایی و تولید کشور تعطیل نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از از نمایشگاه ملی صنعت گلخانه‌ای و صنایع وابسته به آن در تیران وکرون قطب تولید گلخانه‌ای کشور گفت: استان اصفهان یکی از استان‌های مهم در امنیت غذایی کشور است و شهرستان تیران و کرون با بیش از هزار هکتار گلخانه مدرن قطب تولیدات گلخانه در استان اصفهان و کشور شناخته می‌شود.

محمدمهدی برومندی، برگزاری این نمایشگاه ملی گلخانه را فرصتی مناسب برای آشنایی با آخرین فناوری‌های روز گلخانه‌ای دانست و گفت: باتوجه به شرایط کشور وخسارت وارده به منابع انرژی، ناترازی انرژی و نبود سوخت جایگزین هرگز نمی‌توان صنعت غذایی کشور را تعطیل کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در حال رایزنی با وزارت نفت هستیم تا بتوانیم در مناطقی که با افت فشارگاز مواجه می‌شوند از سوخت‌های جایگزین استفاده شود تا منجر به خسارت و تعطیلی تولید نشود.