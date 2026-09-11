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معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد با تأکید بر ضرورت کاهش هزینههای زنجیره تأمین و توزیع میوه و ترهبار گفت: هدف ما این است که میوه در یزد نهتنها در مقایسه با سایر استانها گرانتر نباشد، بلکه به الگویی برای عرضه ارزانتر میوه در کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا علمدار یزدی در نشست بررسی طرح تنظیم بازار استان یزد که با حضور محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، اظهار کرد: موضوع قیمت میوه و ترهبار در نشست های هفتگی کارگروه تنظیم بازار استان یزد بهصورت جدی در حال بررسی و پیگیری است.
وی با اشاره به بررسی مقایسهای قیمت میوه در استانهای مختلف افزود: برای بررسی دقیقتر این موضوع، تیمی به استانهایی از جمله اصفهان و شیراز اعزام شد و مقایسه قیمتها با مستندات و شواهد صورت گرفت تا مشخص شود وضعیت واقعی استان یزد در حوزه قیمت میوه چگونه است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد تصریح کرد: هدف از این بررسیها صرفاً مقایسه قیمتها نیست، بلکه باید از ظرفیتهای موجود برای بهبود شرایط استفاده کنیم و در نهایت نتیجه این اقدامات در سفره مردم احساس شود.
علمدار یزدی با اشاره به طرح ایجاد سازوکار مناسب برای عرضه مستقیم میوه و ترهبار گفت: در این مسیر شهرداری و سایر دستگاههای مرتبط باید برای تأمین زمین و زیرساخت ورود کنند، بخش بانکی و بخش خصوصی نیز در تأمین مالی مشارکت داشته باشند و تمام حلقههای زنجیره از تأمین تا توزیع به یکدیگر متصل شوند.
وی ادامه داد: دستگاههای نظارتی، قضایی، اجرایی و بخش خصوصی در این نشست برای همکاری در این طرح اعلام آمادگی کردند و مصوبات خوبی نیز به تصویب رسید تا بتوانیم با حذف واسطههای غیرضروری و کاهش هزینههای دلالی، میوه را با قیمت مناسبتر و پایینتر به دست مردم برسانیم.
معاون استاندار یزد با بیان اینکه بخشی از تفاوت قیمت میوه میان استانها به شرایط تولید و هزینه حملونقل بازمیگردد، خاطرنشان کرد: طبیعی است برخی استانهایی که خود تولیدکننده محصولات کشاورزی هستند، به دلیل فاصله کمتر از مراکز تولید و هزینه پایینتر حمل، بتوانند برخی محصولات را ارزانتر عرضه کنند، اما این به معنای آن نیست که یزد نتواند با اصلاح زنجیره توزیع به قیمتهای مناسبتری برسد.
علمدار یزدی تأکید کرد: در استان یزد، اصناف و بازاریان همواره انصاف و همراهی خود را نشان دادهاند و مردم یزد نیز به قناعت و همراهی شناخته میشوند؛ بنابراین تصمیم گرفتهایم خود یزد را به الگویی برای سایر استانها تبدیل کنیم و حتی در برخی موارد، قیمت عرضه میوه در استان یزد از استانهای دیگر نیز پایینتر باشد.
وی با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر اجرای مصوبات گفت: در معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری، اجرای مصوبات و تکالیف دستگاهها بهصورت مستمر پایش خواهد شد و اجازه نمیدهیم تصمیمات نشست صرفاً روی کاغذ باقی بماند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد در پایان از همراهی استاندار یزد، نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی، دستگاههای اجرایی و نظارتی و همچنین مردم استان یزد در اجرای برنامههای تنظیم بازار قدردانی کرد.