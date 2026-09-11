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سخنگوی وزارت امور خارجه در صدر هیئتی عالیرتبه متشکل از رسانهها و شبکههای مهم بینالمللی روز شنبه از طریق فرودگاه بینالمللی شهدای لامرد وارد این شهرستان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، صبح شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵، دکتر اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در صدر هیئتی عالیرتبه متشکل از رسانهها و شبکههای مهم بینالمللی ازجمله رویترز، الجزیره، آسوشیتدپرس، المیادین، العالم، پرستیوی، شبکه CCTV چین، شبکه اتریش، تلویزیون CGTN چین، تلویزیون ملی اسپانیا، تلویون فونیکس چین و ... و همچنین صداوسیمای جمهوری اسلامی و خبرگزاریهای داخلی نظیر SNN، مهر، ایرنا، فارسنیوز و ... از طریق فرودگاه بینالمللی شهدای لامرد وارد این شهرستان خواهد شد.
بقایی در این سفر ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا و عیادت از جانبازان، نشست خبری خود را با حضور خبرنگاران داخلی و بینالمللی در محل وقوع جنایت جنگی آمریکا برگزار خواهد کرد.
سخنرانی در محل تجمع شبانه امت مبعوث، از دیگر برنامههای مهم سخنگوی وزارت امور خارجه در شامگاه شنبه در لامرد است.