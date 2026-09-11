به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان ساری گفت:پس از چند فقره سرقت سیم و کابل هوایی برق در سطح حوزه استحفاظی چهاردانگه، ماموران آگاهی کیاسر اکیپ‌های نامحسوس شبانه برای شناسایی سارق یا سارقان تشکیل شد.

سرهنگ قیصری افزود: پس از بررسی شیوه و شگرد و محل‌های وقوع سرقت مأموران چهاردانگه ساری اقدام به گشت زنی نامحسوس در سطح حوزه کردند که در نهایت ۲سارق با اقدام به موقع مأموران دستگیر و همچنین خودروی پژو ۴۰۵ سارقان که اقلام سرقتی کشف گردید توقیف و به پارکینگ هدایت گردید.

وی تصریح کرد: در بازجویی‌های انجام شده این سارق به ۴ فقره سرقت در سطح حوزه استحفاظی چهاردانگه ساری اعتراف کردندو نامبردگان به مرجع قضایی معرفی شدند.