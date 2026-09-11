ترور و شهادت ماموستا محمد نزهتی در روستای چیانه پیرانشهر باردیگر ثابت کرد که استکبار درپیِ شکست‌های خود در رویارویی با نیرو‌های مسلح کشورمان، دست به دامنِ عناصر ضد انقلاب شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهیدحاج ملا محمد نزهتی امام جماعت روستای چیانه شهرستان پیرانشهر، شهیدی دیگر از دیار حاج عمران است.

ترور و شهادت ماموستا حاج محمد نزهتی امام جماعت روستای چیانه پیرانشهر باردیگر ثابت کرد که استکبار درپیِ شکست‌های خود در رویارویی با نیرو‌های مسلح کشورمان، دست به دامنِ عناصر و گروهک‌های منحله ضد انقلاب شده است.

حاج ماموستا ملا محمد نزهتی، از مردان غیور و انقلابی اهلسنت بود که زحمات زیادی برای آبادنی کشور و خصوصا شهرستان پیرانشهر کشیده بود.

شامگاه ۱۷ شهریور به دست موتور سواران تروریست با سلاح گرم، در منزل شخصی خود به درجه‌ی رفیع شهادت نائل آمد.