مدیرکل دفتر امور آب جهاد کشاورزی گفت: تعیین سهمیه آب کشاورزی در اواخر تابستان یا اوائل پائیز، نمی‌تواند به درستی جوابگوی نیاز کشاورزان در تابستان باشد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، امیر هدایتی با با اشاره به بارش های خوب زمستان و بهار گذشته اظهار داشت: کشاورزان اکنون توقع دارند که سهمیه مناسب تری دریافت کنند.

وی افزود: کشاورزان در حال برنامه‌ریزی‌ برای کشت پاییزه هستند و از این‌رو ضرورت دارد که هماهنگی میان دو وزارت جهاد کشاورزی و نیرو به منظور تامین آب و برق مناسب و متناسب با الگوی کشت صورت پذیرد.

به گفته کارشناسان کشاورزی، در حالی که تخصیص آب یکی از الزامات اجرای الگوی کشت است، موضوعاتی مانند مجهز نبودن بسیاری از مزارع به کنتورهای هوشمند، امکان تحویل حجمی آب متناسب با الگوی کشت را از بین برده و لازم است در این زمینه، فعالیت ها تسریع شود.