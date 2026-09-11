مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی همدان، خواستار ساماندهی حاشیه رودخانه‌ها، تقویت برنامه‌های نوسازی مسکن و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی این شهر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در نشست بررسی مسائل بازآفرینی شهری همدان، بر استفاده هدفمند از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و دانشگاهی این شهر تأکید کرد.

علیرضا گلپایگانی گفت: تصمیم‌گیری درباره طرح‌های بازآفرینی باید بر اساس اسناد جامع و تفصیلی مصوب و پس از طرح موضوع در ستادهای بازآفرینی شهرستان و استان انجام شود.

وی ساماندهی حاشیه رودخانه‌های همدان را با توجه به وجود هشت رودخانه، از اولویت‌های مهم در ارتقای کیفیت محیط شهری و حفاظت از ظرفیت‌های اکولوژیک دانست.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران همچنین بر اجرای برنامه «کلید به کلید» و تسریع در نوسازی واحدهای مسکونی در محدوده‌های هدف بازآفرینی تأکید کرد.

گلپایگانی استفاده از توان علمی دانشگاه‌های همدان برای حل مسائل شهری و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی را ضروری دانست.

او برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز احداث پارک محله دیزج و حمایت از طرح‌های بازآفرینی در فامنین اعلام آمادگی کرد.

عباس صوفی، نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس، نیز از تدوین سند همکاری مشترک برای توانمندسازی محلات با شرکت بازآفرینی شهری ایران خبر داد.

در این نشست، مدیران مناطق شهرداری همدان گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه پیاده‌راه‌سازی، بهسازی بافت تاریخی و تسهیل دسترسی معابر ارائه کردند.

تأمین قیر برای آسفالت معابر فرسوده و کمک به تملک و بازگشایی معابر اولویت‌دار، از دیگر درخواست‌های مدیران شهری همدان از شرکت بازآفرینی شهری ایران بود.