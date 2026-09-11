رقم جدید لوبیا قرمز عقیق با عملکرد مناسب، بازارپسندی مطلوب و تحمل بیشتر به تنش خشکی از سوی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی اعلام کرد: رقم جدید لوبیا قرمز «عقیق» با عملکرد مناسب، بازارپسندی مطلوب و تحمل بیشتر به تنش خشکی معرفی شد؛ رقمی که با برخورداری از عملکرد مناسب، بازارپسندی مطلوب و تحمل بیشتر به تنش خشکی، ظرفیت مناسبی برای تولید لوبیا در شرایط کم‌آبی دارد.

رقم عقیق دارای تیپ رشدی ایستاده، رشد نامحدود و دانه متوسط است. این رقم در ابتدا با نام SER۱ و از طریق مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی مناطق گرمسیری (CIAT) در دهه ۱۳۸۰ به ایران وارد شد و پس از طی مراحل مختلف ارزیابی، در آزمایش‌های متعدد مورد بررسی قرار گرفت.

در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، ۱۴ لاین لوبیا قرمز از جمله KS۳۱۲۵۳ در قالب آزمایش‌های مقایسه عملکرد یکنواخت و تعیین ارزش زراعی در چهار منطقه بروجرد، خمین، زنجان و شهرکرد به همراه ارقام شاهد یاقوت، افق و دادفر مورد ارزیابی قرار گرفتند.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از مجموعه آزمایش‌ها، لاین KS۳۱۲۵۳ از نظر عملکرد دانه، بازارپسندی، تحمل به تنش خشکی و کارایی مصرف آب در شرایط تنش خشکی نسبت به ارقام شاهد برتری نشان داد و در نهایت با نام رقم «عقیق» معرفی شد.

معرفی این رقم می‌تواند گامی مؤثر در راستای افزایش بهره‌وری مصرف آب، کاهش آثار تنش خشکی و توسعه تولید پایدار لوبیا قرمز در مناطق مستعد کشت این محصول باشد.