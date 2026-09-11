





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بخشدار ماهور میلاتی ممسنی از ادامه تلاش حدود ۱۰۰ نفر از نیرو‌های منابع طبیعی، ارگان‌های مختلف، فرمانداری و نیرو‌های مردمی برای مهار آتش‌سوزی در ارتفاعات این منطقه خبر داد.

سیروس گرجی‌زاده اظهار کرد: هم‌اینک حدود ۱۰۰ نفر نیرو از نیرو‌های منابع طبیعی گرفته تا دیگر ارگان‌ها، فرمانداری ممسنی و نیرو‌های مردمی شهرستان ممسنی و حتی شهرستان‌های دیگر در منطقه حضور دارند.

وی افزود: با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه و وزش تندباد، کار مهار آتش با سختی انجام می‌گیرد و حتی جا‌هایی هم که خاموش می‌کنیم دوباره در پی وزش باد شعله‌ور می‌شود.

بخشدار ماهور میلاتی بیان کرد: اکنون حدود ۸۰ درصد کار مهار آتش پیش رفته و همزمان کار مهار آتش هم صورت می‌پذیرد .

گرجی‌زاده افزود: پوشش گیاهی این منطقه بنه، بلوط، کله‌خنگ و دیگر موارد است و تلاش داریم هر چه سریع‌تر این آتش‌سوزی مهار شود.