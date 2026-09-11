همزمان با سراسر کشور، آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۵ امروز با حضور ۱۸۴۴ متقاضی در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این آزمون گفت: ۳۸ هزار و ۸۲ نفر در سراسر کشور شامل ۲۳ هزار و ۵۵۰ نفر خانم و ۱۵ هزار و ۲۳۲ نفر آقا در این آزمون شرکت کردند.

اعظم قویدل تعداد شرکت کنندگان این آزمون را در استان اصفهان ۱۸۴۴ نفر بیان کرد و افزود: اولین سردفتر خانم، ۲۳ سال گذشته به این سمت منتصب شده است و در حال حاضر ۳۰ درصد از سردفتران در سراسر کشور بانو هستند.

وی گفت: ثبت نام آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۵ (نوبت سال ۱۴۰۴) در اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه سال جاری انجام شده است و تعداد ۱۸۰۰ متقاضی در آن ثبت نام کرده‌اند.

آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۳۳ حوزه اصلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ۸۵ حوزه فرعی در ۳۱ شهرستان در سراسر کشور برگزار شد و متقاضیان به یک دفترچه سوال در ۱۵۰ دقیقه پاسخ دادند.