مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی از ثبت ۲۳ حادثه در استان طی یک هفته خبر داد و گفت:در این حوادث ۹۲ نفر دچار حادثه شدند که ۴۹ نفر مصدوم و یک نفر جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، صابر جودی در گفتگو با خبرنگاران با تشریح عملکرد یک‌ هفته‌ای معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی اظهار کرد:طی بازه زمانی ۱۳ تا ۱۹ شهریور ماه ۲۳ حادثه در سطح استان به ثبت رسید که حوادث جاده‌ای با ۱۸ مورد بیشترین سهم را در ماموریت‌های امدادی به خود اختصاص داد.

وی افزود: در این بازه زمانی همچنین یک مورد حادثه جوی، یک مورد مفقودی، دو مورد فوریت پزشکی و یک مورد حمله حیوان در استان گزارش و تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر برای ارائه خدمات به حادثه‌دیدگان اعزام شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی ادامه داد:در مجموع این حوادث ۲۶ تیم عملیاتی متشکل از ۷۳ نجاتگر با استفاده از ۲۶ دستگاه خودروی امدادی در عملیات‌های مختلف حضور داشتند و خدمات امدادی مورد نیاز را به حادثه‌دیدگان ارائه کردند.

جودی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نجاتگران و عوامل عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان بر آمادگی مستمر تیم‌های امدادی برای پاسخگویی سریع و موثر به حوادث تاکید کرد و گفت: ارائه خدمات به‌ موقع و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث از اولویت‌های اصلی جمعیت هلال‌احمر است.