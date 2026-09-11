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عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه قطعنامه اخیر شورای حکام بیش از آنکه اقدامی فنی و حقوقی باشد، تلاشی سیاسی برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران است، گفت: نمیتوان همزمان از مذاکره و دیپلماسی سخن گفت و با صدور قطعنامه و ایجاد فشار، مسیر تقابل را دنبال کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد ابراهیمپور عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به تصویب قطعنامه آمریکا و سه کشور اروپایی علیه ایران در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت: این قطعنامه بیش از آنکه یک اقدام فنی و حقوقی باشد یک پیام سیاسی روشن دارد و آن تلاش برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران است و آنها بار دیگر به جای استفاده از ظرفیت دیپلماسی، مسیر تقابل را انتخاب کردهاند.
وی افزود: طرفهای مقابل باید بدانند که نمیتوانند همزمان از مذاکره و دیپلماسی سخن بگویند و از سوی دیگر با صدور قطعنامه، فضای جدیدی برای فشار علیه ایران ایجاد کنند، این رفتارها نتیجهای جز بیاعتمادی بیشتر ندارد و مسئولیت پیامدهای آن نیز متوجه خود آنها است.
ابراهیمپور با اشاره به احتمال تشدید فشارها پس از تصویب قطعنامه، تصریح کرد: ایران برای چنین شرایطی بدون ابزار نیست. جمهوری اسلامی ایران حق دارد در برابر این اقدام، سطح همکاریها و نحوه تعامل خود را بازنگری کند و تدابیر لازم را متناسب با رفتار طرف مقابل در پیش بگیرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: البته اینکه ایران دقیقا چه اقدامی انجام دهد باید در چارچوب منافع ملی و با بررسی همه ابعاد موضوع تصمیمگیری شود، اما یک اصل روشن است؛ نمیتوان از ایران انتظار داشت در برابر هر اقدام سیاسی و خصمانه، همان سطح از همکاری گذشته را بدون تغییر ادامه دهد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: اگر هدف آنها از این قطعنامه این است که ایران را تحت فشار قرار دهند تا از حقوق هستهای خود عقبنشینی کند، باید بدانند چنین فشاری نتیجه معکوس خواهد داشت، زیرا ایران کشوری نیست که بتوان با قطعنامه و تهدید، تصمیماتش را به آن دیکته کرد.
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس دوازدهم، یادآور شد: شورای حکام باید مراقب باشد که با تصمیمات سیاسی، بیش از این اعتبار خود را نزد کشورهای عضو خدشهدار نکند، ادامه این مسیر، به جای اینکه ایران را منزوی کند میتواند اعتماد کشورها به کارآمدی و بیطرفی چنین نهادهایی را بیش از گذشته کاهش دهد.