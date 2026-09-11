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رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد از آغاز عملیات آسفالتریزی خیابان صلابت، حدفاصل میدان آیتالله مدرسی تا بلوار سعادت، در مساحتی بالغ بر ۸ هزار مترمربع با هدف ارتقای کیفیت تردد و بهبود سیمای شهری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهدی فعالی گفت: طرح نوسازی آسفالت خیابان صلابت در راستای طرح نوسازی آسفالت معابر شهر یزد با هدف پاسخگویی به مطالبات شهروندان برای ساماندهی آسفالت فرسوده معابر اجرایی میشود.وی، طول طرح را ۷۰۰ متر و عرض آن را ۱۲ متر عنوان کرد و افزود: پس از عملیات قیرپاشی، مرحله نهایی آسفالتریزی این مسیر در دستور کار قرار گرفته است تا سهولت و ایمنی آمدو شد در این معبر پرتردد افزایش یابد.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد با اشاره به محدودیتهای ترافیکی ناشی از اجرای این طرح، از شهروندان خواست با صبر و شکیبایی، مدیریت شهری را در تکمیل این طرح همراهی کنند.فعالی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری مردم و عوامل اجرایی، عملیات آسفالتریزی این معبر مهم به عنوان ورودی شهرک رزمندگان، در اسرع وقت به پایان برسد و شاهد بهبود محسوس در کیفیت تردد و سیمای شهری محدوده باشیم.