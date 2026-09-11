به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، سرپرست مدیریت حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: موضوع تعیین دقیق زمان بهینه رسیدگی و برداشت محصول سیب و انگور در نشست تخصصی اخیر با حضور مدیران باغبانی، ترویج و کارشناسان هواشناسی کشاورزی و اساتید مرکز تحقیقات کشاورزی استان با تمرکز بر پیش‌بینی‌های جوی مورد بررسی قرار گرفت.

سعید آبی افزود: هدف ما از این اقدامات، مدیریت صحیح زمان برداشت برای کاهش ضایعات و پیشگیری از خسارات احتمالی بارندگی‌های پیش‌رو بر کیفیت محصولات باغی است.

وی تأکید کرد: با بهره‌گیری از نظرات محققان مرکز تحقیقات و اساتید دانشگاه، بهترین زمان ممکن برای برداشت تعیین و به تمامی شهرستان‌ها ابلاغ می‌شود.

سرپرست مدیریت حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همچنین از تبیین علمی این موضوع در جلسه وبیناری آموزشی با حضور اساتید دانشگاه و کارشناسان خبره استان در هفته آینده خبر داد و گفت: این نشست مجازی روز یکشنبه ۲۲ شهریورماه از طریق شبکه استانی «برکت» برای تمامی مدیران، کارشناسان و باغداران سراسر استان برگزار می‌شود تا با هم‌افزایی علمی، گام موثری در بهبود فرآیند برداشت و بازاررسانی محصولات استان برداریم.