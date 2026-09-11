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مسابقات تکواندو نونهالان لیگ منطقه یک کشوری یادواره آقای شهید ایران با حضور ۳۶۰ ورزشکار درشهرستان تکاب برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسابقات تکواندو نونهالان لیگ منطقه یک کشوری یادواره آقای شهید ایران با حضور ۳۶۰ ورزشکار از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، اردبیل بمدت ۲ به میزبانی شهرستان تکاب در حال برگزاریست.
رئیس اداره ورزش و جوانان تکاب گفت: مسابقات تکواندو نونهالان لیگ منطقه یک کشوری یادواره آقای شهید ایران با حضور ۳۶۰ ورزشکار از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، اردبیل بمدت ۲ روز از ۱۹ لغایت ۲۰ شهریور به میزبانی شهرستان تکاب در حال برگزاریست.
ذکریا امانی گفت: مرحله نهایی این مسابقات به میزبانی تکاب در حال برگزاریست
مسعود حسینی مدیر اجرایی مسابقات لیگ منطقه یک کشور گفت: این مسابقات بصورت تیمی روز قبل اجرا و تیمهای برتر به این مسابقه راه پیدا کردند.
حسینی افزود: ۸ تیم برتر امروز و در مرحله فینال با هم به رقابت پرداختهاند و در نهایت با اهدای مدال و کاپ از نفرات برتر تجلیل خواهد شد.
سید محمد رهبر هاشمی ناظر مسابقات انتخابی لیگ نونهالان کشور گفت: این مسابقات در سطح بالایی برگزار شده و از داوران بین المللی درجه ممتاز و درجه یک استفاده شده است.
علی ایمانی داور بین المللی تکواندو گفت: مسابقات در سطح فنی بالایی برگزار میشود این مسابقات با حضور تیمها و بازیکنان مطرح کشوری در حال برگزاریست.
پس از مسابقات پسران، رقابت نونهالان دختر در این مسابقات برگزار می شود.