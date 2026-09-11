به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسابقات تکواندو نونهالان لیگ منطقه یک کشوری یادواره آقای شهید ایران با حضور ۳۶۰ ورزشکار از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، اردبیل بمدت ۲ به میزبانی شهرستان تکاب در حال برگزاریست.

رئیس اداره ورزش و جوانان تکاب گفت: مسابقات تکواندو نونهالان لیگ منطقه یک کشوری یادواره آقای شهید ایران با حضور ۳۶۰ ورزشکار از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، اردبیل بمدت ۲ روز از ۱۹ لغایت ۲۰ شهریور به میزبانی شهرستان تکاب در حال برگزاریست.

ذکریا امانی گفت: مرحله نهایی این مسابقات به میزبانی تکاب در حال برگزاریست

مسعود حسینی مدیر اجرایی مسابقات لیگ منطقه یک کشور گفت: این مسابقات بصورت تیمی روز قبل اجرا و تیم‌های برتر به این مسابقه راه پیدا کردند.

حسینی افزود: ۸ تیم برتر امروز و در مرحله فینال با هم به رقابت پرداخته‌اند و در نهایت با اهدای مدال و کاپ از نفرات برتر تجلیل خواهد شد.



سید محمد رهبر هاشمی ناظر مسابقات انتخابی لیگ نونهالان کشور گفت: این مسابقات در سطح بالایی برگزار شده و از داوران بین المللی درجه ممتاز و درجه یک استفاده شده است.

علی ایمانی داور بین المللی تکواندو گفت: مسابقات در سطح فنی بالایی برگزار می‌شود این مسابقات با حضور تیم‌ها و بازیکنان مطرح کشوری در حال برگزاریست.

پس از مسابقات پسران، رقابت نونهالان دختر در این مسابقات برگزار می شود.