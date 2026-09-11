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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز در مناطق دریایی استان افزایش سرعت باد جنوب شرقی و متلاطم شدن دریا پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز در ارتفاعات استان نیز رشد ابر همراه با رگبار تابستانه باران و رعدوبرق پیش بینی و افزایش بادهای جنوب شرقی، سبب افزایش رطوبت نسبی و مه رقیق در سواحل و جزایر استان خواهد شد.
او افزود: مناطق دریایی استان، دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس با افزایش بادهای جنوب شرقی بویژه صبح تا بعدازظهر متلاطم خواهد شد.
حمزه نژاد خاطرنشان کرد: امروز بیشینه سرعت باد در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به محدوده یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید. توصیه میشود شناورهای سبک و صیادی در این زمان از تردد خودداری کنند.
او افزود: از فردا شنبه ۲۱ شهریور بر شدت وزش بادهای جنوب شرقی و تلاطم دریا در مناطق دریایی استان افزوده و سرعت باد به بیش از ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به محدوده یک و نیم متر خواهد رسید. توصیه میشود تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان بویژه شهرستانهای بشاگرد، حاجی آباد، رودان و برخی ارتفاعات مرکزی و غربی، رشد ابر همراه با رگبار باران و رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
حمزه نژاد گفت: در پارهای نقاط مرکزی که شرایط بارشی فراهم نباشد افزایش باد، وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل است و توصیه میشود از صعود به ارتفاعات، چرای دام در مناطق مرتفع و قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی در این مناطق خودداری شود.
او افزود: از لحاظ دمایی نوسان ۱ تا ۲ درجهای دما مورد انتظار است.