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رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج اولیه کنکور، حداکثر در روزهای اول مهر اعلام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا محمدی گفت: تمام تلاش مجموعه سازمان سنجش بر این است که با حداقل تاخیر ممکن ، نتایج اولیه کنکور را حداکثر تا پایان شهریور یا روزهای نخست مهر منتشر کند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: هدفگذاری نهایی برای اعلام نتایج قطعی کنکور، نیمه دوم آبانماه در نظر گرفته شده است تا دانشگاهها برای آغاز نیمسال تحصیلی جدید و فرآیند ثبتنام دانشجویان با هیچگونه خلل یا مشکلی مواجه نشوند.
وی گفت: بر اساس توافقات صورتگرفته با وزارت آموزش و پرورش، مقرر بود سوابق تحصیلی داوطلبان در تاریخ ۱۸ شهریور به سازمان سنجش ارسال شود، با این حال تا امروز بیستم شهریور، این دادههای حیاتی هنوز به دست ما نرسیده است.