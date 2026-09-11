به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد، مراسم سالگرد شهادت و یادبود شهید صیادی، با حضور اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان در جوار امامزاده سیدمحمد(ع) برگزار شد.

در این مراسم که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام برگزار شد، حاضران با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و نام شهید صیادی را گرامی داشتند.

سخنرانان این مراسم با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ امنیت و عزت کشور، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و انتقال آرمان‌ها و رشادت‌های شهدا به نسل‌های آینده تأکید کردند.

حضور مردم در این آیین، جلوه‌ای از ارادت و وفاداری آنان به شهدا و خانواده‌های معظم شهدا بود و شرکت‌کنندگان با تجدید میثاق با آرمان‌های شهیدان، بر ادامه راه آنان تأکید کردند.

همچنین در این مراسم، یاد و خاطره دیگر شهدای انقلاب اسلامی و دفاع از میهن نیز گرامی داشته شد.



