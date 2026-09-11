کارشناس هواشناسی مازندران : آسمان استان تا سه شنبه با افزایش ابر و وزش باد و بارش پراکنده پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: هرچند میزان ناپایداری ها در استان کاهش یافته است. اما امروز جمعه آسمان نیمه ابری و بعدازظهر و شب با افزایش ابر که در مناطق غربی و ارتفاعات استان با بارش پراکنده و وزش باد همراه خواهد بود.

غلامپور با اشاره به اینکه شنبه میزان ناپایداری ها در استان بیشتر خواهد شد افزود: رگبار باران و رعد برق پراکنده و وزش باد را در استان شاهد هستیم .

وی گفت: یکشنبه و دوشنبه بویژه در ساعات بعدازظهر و شب در مناطق غربی و ارتفاعات استان رگبار پراکنده پیش بینی می شود و سایر مناطق گاهی با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: جو استان از سه شنبه تا پایان هفته پایدار و با افزایش دما پیش بینی می شود.

غلامپور تصریح کرد: دیروز گلوگاه ، رامسر و بندر امیرآباد با 27 درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با 5 درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته وی دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیت های دریایی مناسب است.