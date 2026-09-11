



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد نجف پور ، رئیس هیات ووشوی شیراز گفت:در این رقابت‌ها که با نام ایران جان نامگذاری شده بود ۶ تیم در دوبخش تالو و ساندا با هم رقابت کردند.

نجف پور افزود:با توجه به اینکه در رقابت‌های ووشوی لیگ برتر کشور قرار است برای نخستین بار ۵ تیم از فارس شرکت کنند این پیکار‌ها با هیجان و حساسیت بالایی برگزار شد چرا که از دل این رقابت‌ها نفرات دعوت شده به اردوی انتخابی تیم استان برای اعزام به لیگ برتر کشور انتخاب می‌شوند.

رئیس هیات ووشوی شیراز ادامه داد:در پایان این در گروه یک تیم شیراز ب و در گروه دو شیراز الف صدر نشین شدند.