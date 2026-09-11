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معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از برگزاری دوره توانافزایی تخصصی جست و جو و نجات بینشهری، مخابرات و ارتباطات رادیویی با حضور ۲۵ نفر از امدادگران و نجاتگران شهرستانهای درمیان، قاینات و زیرکوه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به میزبانی جمعیت هلال احمر شهرستان درمیان در برگزاری این دوره، گفت: این برنامه به مدت دو روز و با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، افزایش مهارتهای امدادگران و نجاتگران و تقویت توان تیمهای عملیاتی در مواجهه با حوادث جادهای و بینشهری برگزار شد.
اکبری افزود: جست و جو و نجات بینشهری و برقراری ارتباط مؤثر در زمان عملیات از مهمترین مهارتهای مورد نیاز نیروهای عملیاتی است و تسلط امدادگران بر اصول ارتباطات رادیویی میتواند در مدیریت بهتر صحنه حادثه، هماهنگی تیمها و سرعتبخشی به عملیات نقش مؤثری داشته باشد.
به گفته وی در این دوره، شرکتکنندگان ضمن مرور مباحث تخصصی، در بخشهای عملی و میدانی مرتبط با جستوجو و نجات بینشهری، مخابرات و ارتباطات رادیویی به تمرین و توانافزایی پرداختند تا آمادگی آنان برای حضور مؤثرتر در حوادث احتمالی ارتقا یابد.
اکبری با تأکید بر اهمیت آموزشهای مستمر برای نیروهای عملیاتی، گفت: توانافزایی مستمر امدادگران و نجاتگران، یکی از اولویتهای حوزه امداد و نجات است و تلاش میکنیم با برگزاری دورههای تخصصی و کاربردی، آمادگی نیروهای جمعیت هلال احمر در شهرستانهای مختلف استان را بیش از پیش تقویت کنیم.