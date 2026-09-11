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در این مرحله از برگزاری آزمونهای سراسری، داوطلبان در بخشهای کاردانی به کارشناسی، کاردانی دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیردولتی و همچنین آزمون سردفتری به رقابت با یکدیگر به رقابت پرداخته اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، در این دوره، ۵۱ داوطلب در آزمون کاردانی به کارشناسی، هزار و ۱۱۳ داوطلب در آزمون کاردانی دانشگاه ملی مهارت و موسسات غیردولتی و ۷۳۲ داوطلب نیز در آزمون سردفتری شرکت کردهاند.
نماینده سازمان سنجش در استان قزوین خاطرنشان کرد: این آزمونها با حضور مجموعاً هزار و ۸۹۶ داوطلب برگزار میشود و دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) به عنوان تنها حوزه امتحانی در سطح استان، میزبان تمامی شرکتکنندگان است.