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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۶/۲۰

سازمان هواشناسی امروز برای نوار شمالی کشورآ ارتفاعات البرز، سمنان و جنوب کرمان رگبار پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۰- ۱۰:۳۲
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارش باران
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