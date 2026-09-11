پیشنهاد استاندار برای ثبت ۲ روز تقویم کشور به کهگیلویه و بویراحمد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به وزیر فرهنگ و ارشاد پیشنهاد داد «روز ملی حماسه مقاومت» و روز حضرت بیبی حکیمه(س) در تقویم کشور ثبت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار کهگیلویه و بویراحمد پیشنهاد ثبت چهاردهم فروردینماه به عنوان «روز ملی حماسه مقاومت استان کهگیلویه و بویراحمد» و نامگذاری یکی از روزهای دهه کرامت به نام حضرت بیبی حکیمه(س) در تقویم کشور را مطرح کرد.یدالله رحمانی استاندار در نشست مجمع عمومی شورای فرهنگ عمومی استان که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت همراه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: در آستانه هفته دفاع مقدس قرار داریم و باید آرمانها و اهداف شهدا را سرلوحه برنامهها و اقدامات خود قرار دهیم.
رحمانی با اشاره به شرایط کشور و تهدیدهای دشمنان افزود: ملت ایران یکپارچه و همدل و در سایه تدابیر مقام معظم رهبری، مسیر اقتدار خود را با عزم و اراده ادامه خواهد داد.
وی با اشاره به حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد در مقاطع حساس کشور به ویژه دوجنگ دوازده روزه وجنگ رمضان ادامه داد: مردم این استان نشان دادهاند که در بزنگاهها، در کنار یکدیگر و در کنار مسئولان برای دفاع از کیان کشور ایستادهاند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: حضور مردم همیشه در صحنه استان از همان ساعات اولیه شنیدن خبر شهادت رهبر عزیزمان در خیابانها و گرفتن فرصت از دست دشمنان قسمخورده ایران و انقلاب، یک حرکت بینظیر بود و به نوعی استان ما پیشگام و پیشقدم در این حرکت جهادی در کشور شد.
رحمانی ادامه داد: پس از آن نیز در طول این ۶ تا ۷ ماه گذشته، این حماسه تداوم پیدا کرد و همچنان مردم در صحنه حضور دارند.
استاندار حماسه موسوم به «حماسه برنو» را نمونهای از این حضور و همبستگی عنوان کرد و گفت: این سرمایه اجتماعی باید حفظ، تقویت و به پشتوانهای پایدار برای توسعه فرهنگی و اجتماعی استان تبدیل شود.
وی تاکیدکرد: مردم با دستان خالی به جنگ پیشرفتهترین فناوریها و تکنولوژیهای دشمن آمریکایی-صهیونیستی رفتند و هلیکوپترهای آنها را هدف قرار دادند که در برگشت ساقط شدند.
استاندار در ادامه با اشاره به حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست شورای فرهنگ عمومی استان اظهار کرد: امیدواریم این حضور زمینهساز تصمیمات مؤثر، تحولات اساسی و اتفاقهای خوب برای فرهنگ و هنر استان باشد.
رحمانی با بیان اینکه استان از ظرفیتهای فرهنگی و هنری ارزشمندی برخوردار است، اضافه کرد: فعالان فرهنگی، هنری و رسانهای استان ظرفیت میزبانی رویدادهای ملی را دارند و انتظار میرود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت ویژهای از این ظرفیتها داشته باشد.
وی در پایان دو پیشنهاد را مطرح کرد و گفت: پیشنهاد نخست این است که چهاردهم فروردینماه، به مناسبت حماسه برنو در استان، به عنوان «روز ملی حماسه مقاومت استان کهگیلویه و بویراحمد» در تقویم ملی و سالانه کشور ثبت شود.
استاندار افزود: این پیشنهاد را پیش از این در حضور رئیسجمهور در سمینار استانداران مطرح کردهایم و نامه آن نیز تقدیم رئیسجمهور شده است تا انشاءالله به شورای فرهنگ عمومی کشور ارجاع شود.
رحمانی ابراز امیدواری کرد این پیشنهاد با حمایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب برسد و گفت: این اقدام میتواند بخشی از ادای دین به مردم قهرمان استان باشد.
وی پیشنهاد دوم را مربوط به حضرت بیبی حکیمه(س) عنوان کرد و گفت: با توجه به برگزاری همایش و کنفرانس حضرت بیبی حکیمه(س)، پیشنهاد میکنیم یکی از روزهای دهه کرامت به نام حضرت بیبی حکیمه(س) نامگذاری و این مناسبت در تقویم کشور ثبت شود.