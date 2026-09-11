دومین دوره رویداد والیبال خانوادگی همدان با همکاری هیئت والیبال استان و شهرداری همدان برگزار شد و در پایان، تیم‌های برتر این رقابت‌ها معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این رویداد که با هدف توسعه ورزش خانوادگی، تقویت بنیان خانواده و ایجاد فرصتی برای دورهمی و صله‌رحم برگزار شد، ۲۴ تیم متشکل از آقایان و بانوان حضور داشتند.

رئیس هیئت والیبال استان با اشاره به استقبال از والیبال در میان گروه‌های مختلف سنی اظهار کرد: والیبال یکی از رشته‌های پرطرفدار در کشور است که در میان رده‌های سنی مختلف و همچنین آقایان و بانوان علاقه‌مندان زیادی دارد.

بادامی افزود: برگزاری رویداد والیبال خانوادگی از سال گذشته با ابتکار هیئت والیبال استان و همکاری شهرداری همدان آغاز شده و در نوع خود رویدادی کم‌نظیر در کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در این رقابت‌ها تیم‌های بانوان و آقایان به صورت جداگانه به میدان رفتند، گفت: در این شیوه برگزاری، امتیازات کسب‌شده توسط بخش آقایان و بانوان در مجموع محاسبه می‌شود و در نهایت تیم قهرمان بر اساس مجموع امتیازات دو بخش مشخص خواهد شد.

رئیس هیئت والیبال استان ادامه داد: دومین دوره این رقابت‌ها با همکاری شهرداری همدان و پیگیری هیئت والیبال، نسبت به سال گذشته با کیفیت و نظم بهتری برگزار شد.

در پایان این رویداد، خانواده آریا عنوان تیم نخست را به دست آورد، خانواده عقاب در جایگاه دوم قرار گرفت و خانواده نوین نیز عنوان سوم را کسب کرد.