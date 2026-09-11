استاندار آذربایجان غربی در سفر به خوی، روند تکمیل آرامگاه شمس تبریزی و اجرای محور راهسازی ایواوغلی را بررسی و بر شتاب‌بخشی به این دو طرح مهم فرهنگی و اقتصادی تأکیدکرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی در سفر به خوی، روند تکمیل آرامگاه شمس تبریزی و اجرای محور راهسازی ایواوغلی را بررسی کرد و بر شتاب‌بخشی به این دو طرح مهم فرهنگی و اقتصادی تأکید داشت.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی در سفر به شهرستان خوی، از روند اجرای طرح آرامگاه شمس تبریزی و عملیات راهسازی محور ایواوغلی بازدید کرد.

در بازدید از آرامگاه شمس تبریزی، آخرین مراحل عملیات عمرانی این مجموعه بررسی شد. بیش از ۱۴۰ نفر در بخش‌های مختلف این طرح مشغول فعالیت هستند و طبق برنامه‌ریزی انجام شده، مجموعه برای برگزاری همایش بین‌المللی شمس و مولانا در مهرماه آماده خواهد شد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین در بازدید از محور ایواوغلی، بر تسریع عملیات اجرایی این مسیر تأکید کرد.

فرماندار ویژه خوی گفت: این محور شامل ۱۵ کیلومتر مسیر حدفاصل جاده تا ایواوغلی و ۲۵ کیلومتر مسیر به سمت چایپاره است که عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

علی علایی افزود: با پیگیری استاندار و نماینده مردم خوی و چایپاره برای تأمین اعتبارات مورد نیاز، تلاش می‌شود عملیات این محور تا پایان مهرماه به اتمام برسد.

وی با اشاره به نگاه استاندار آذربایجان غربی به این مسیر به عنوان یک شاهراه اقتصادی، گفت: تکمیل محور ایواوغلی نقش مهمی در تقویت ارتباطات جاده‌ای و تسهیل جابه‌جایی در منطقه خواهد داشت.

در این سفر، استاندار آذربایجان غربی با حضور مدیران استانی و مسئولان شهرستانی، روند اجرای طرح‌های عمرانی خوی را بررسی و بر رفع موانع و تسریع در تکمیل طرح‌های اولویت‌دار تأکید کرد.