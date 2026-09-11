پخش زنده
امروز: -
۵۰ مدرسه آذربایجانغربی در قالب طرح شهید سراج به تجهیزات هوشمند آموزشی مجهز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی گفت: در قالب طرح شهید سراج کلاسهای درس به تجهیزات هوشمند از جمله رایانه، ویدئوپروژکتور و زیرساختهای لازم برای بهرهگیری از آموزشهای دیجیتال مجهز میشوند.
عارف خدرلو افزود: هدف از این طرح ارتقای کیفیت آموزش، توسعه عدالت آموزشی و فراهمسازی دسترسی دانشآموزان به امکانات نوین آموزشی است.
وی تصریح کرد: با اجرای این طرح زمینه استفاده از فناوریهای نوین در فرآیند تعلیم و تربیت، بهویژه در مناطق کمبرخوردار فراهم میشود و به ایجاد فرصتهای برابر یادگیری و توسعه زیرساختهای هوشمند مدارس کمک میکند.
سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همچنین از اجرای طرح شادابسازی مدارس موسوم به طرح شهید عجمیان در ۶۲۵ مدرسه آذربایجانغربی خبر داد و گفت: سیستم گرمایشی و ایمنی مدارس نیز تجهیز شده است.