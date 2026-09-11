اداره کل هواشناسی هرمزگان برای امروز در مناطق دریایی افزایش سرعت باد جنوب شرقی و متلاطم شدن دریا و در ارتفاعات استان نیز رشد ابر همراه با رگبار تابستانه باران و رعدوبرق پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز مناطق دریایی استان، دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس با افزایش بادهای جنوب شرقی بویژه در ساعت های صبح تا بعدازظهر متلاطم خواهد شد. بیشینه سرعت باد در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به محدوده ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد شناورهای سبک و صیادی طی ساعات یاد شده از تردد خودداری کنند.

وی گفت: همچنین از روز شنبه (۲۱ شهریور) بر شدت وزش بادهای جنوب شرقی و تلاطم دریا در مناطق دریایی استان افزوده خواهد شد. سرعت باد به بیش از ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به محدوده ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید که توصیه می شود تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

حمزه نژاد افزود: در ساعت های بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان بویژه شهرستان های بشاگرد، حاجی آباد، رودان و برخی ارتفاعات مرکزی و غربی، رشد ابر همراه با رگبار باران و رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظه ای پیش بینی می شود. در پاره ای نقاط مرکزی که شرایط بارشی مهیا نباشد افزایش باد، وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل است.

وی توصیه کرد از صعود به ارتفاعات، چرای دام در مناطق مرتفع و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه های فصلی در این مناطق خودداری شود.

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به لحاظ دمایی نوسانات 1 تا 2 درجه ای دما مورد انتظار است.