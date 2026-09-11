اداره‌کل دامپزشکی خراسان رضوی با تکذیب ادعای «توزیع ۱۰۰ تن گوشت فاسد در مشهد» اعلام کرد: محموله مورد اشاره فاسد نبوده و پس از طی فرآیند‌های بهداشتی و قضایی، برای مصارف مجاز صنعتی تعیین تکلیف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اداره‌ کل دامپزشکی خراسان رضوی در واکنش به مطرح شدن ادعای «توزیع ۱۰۰ تن گوشت فاسد در مشهد» در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد و بازتاب آن در برخی رسانه‌ ها، با صدور اطلاعیه‌ ای نسبت به تشریح جزئیات این موضوع و رفع نگرانی شهروندان و زائران اقدام کرد.

در این اطلاعیه تأکید شده است که میان سه مفهوم «محصول فاسد»، «محصول تاریخ‌ گذشته» و «محصول غیر‌بهداشتی» باید تفاوت قائل شد و محموله مورد اشاره، به معنای متعارف، فاسد نبوده است.

بر اساس اعلام دامپزشکی خراسان رضوی، هیچ محموله مرغ منجمد فاسدی در استان وجود نداشته و محصولاتی که پس از پایان مهلت مصرف یک‌ ساله، تاریخ مصرف آنها منقضی می‌ شود، مطابق دستورالعمل‌ ها و ضوابط سازمان دامپزشکی کشور از چرخه مصرف مستقیم انسانی خارج و تعیین تکلیف می‌ شوند.

این اداره‌کل همچنین اعلام کرده است که سازمان دامپزشکی کشور به‌عنوان مرجع قانونی ذی‌ صلاح، برای تعیین تکلیف محموله‌های تاریخ‌ منقضی، فرآیند مشخصی را پیش‌ بینی کرده است؛ به‌ گونه‌ ای که پس از بررسی‌ های لازم، آزمایش‌ های ارگانولپتیکی و آزمایش‌ های تشخیصی انجام و وضعیت محموله از نظر امکان مصرف مجاز بررسی می‌ شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که درباره محموله مورد اشاره نیز فرآیندهای پیش‌ بینی‌ شده مطابق دستورالعمل های بهداشتی طی شده و پس از اخذ مجوز مقام قضایی، محموله برای مصارف صنعتی تعیین تکلیف شده است.

دامپزشکی خراسان رضوی با اشاره به حضور مسئولان فنی بهداشتی در سردخانه‌ های نگهداری فرآورده‌ های پروتئینی، اعلام کرد هشدارهای لازم درباره نزدیک شدن تاریخ مصرف این محصولات در زمان مقرر به صاحب محموله داده شده و بخش قابل توجهی از محموله نیز در زمان اعتبار مصرف، تحت نظارت دامپزشکی وارد بازار شده است.

در این اطلاعیه بار دیگر تأکید شده است که محموله یادشده فاقد مشکل بهداشتی و به معنای متعارف «فاسد» نبوده اما به دلیل پایان یافتن تاریخ مصرف، امکان مصرف مستقیم خانوار را نداشته و پس از طی فرآیندهای بهداشتی و قضایی، برای مصارف مجاز صنعتی تعیین تکلیف شده است.

اداره‌کل دامپزشکی خراسان رضوی همچنین نسبت به طرح اظهارات فاقد پشتوانه علمی درباره سلامت فرآورده‌ های غذایی هشدار داده و تأکید کرده است که چنین مطالبی می‌ تواند موجب نگرانی شهروندان و خدشه به اعتماد عمومی شود.

در پایان این اطلاعیه آمده است که نظارت‌های بهداشتی بر فرآورده‌های خام دامی در استان به‌ صورت مستمر انجام می‌ شود و سلامت غذایی جامعه خط قرمز مجموعه دامپزشکی است و با متخلفان احتمالی در چارچوب قانون و ضوابط برخورد خواهد شد.