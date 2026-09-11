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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۰ شهریور را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای آمریکا
نیویورک تایمز
سالها تورم چه بلایی سر قیمتها در آمریکا آورده است؟
وقتی اقتصاددانان درباره «تورم» صحبت میکنند، منظورشان نرخ افزایش قیمتها است. با این معیار، تورم بسیار بهبود یافته و از اوج ۹ درصدی در سال ۲۰۲۲، طبق شاخص قیمت مصرفکننده، در ماه ژوئیه به ۳.۴ درصد کاهش یافته است.
هوش مصنوعی احتمالاً میتواند به بشریت پایان دهد. انسانها چگونه قرار است این را پردازش کنند؟
این فناوری به هیچ وجه تنها خطر وجودی نیست که گونه ما با آن مواجه است. اما سنجش چنین ترسهای کیهانی میتواند به یک تمرین گیجکننده تبدیل شود.
درون یک شهر باستانی لبنان که در جنگ فرو رفته است
از اوایل ماه مارس، صور، واقع در حدود ۵۰ مایلی جنوب بیروت، پایتخت لبنان، در سایه جنگ بین حزبالله، گروه مسلح مورد حمایت ایران در لبنان، و اسرائیل زندگی کرده است. این جنگ چند روز پس از اولین حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ماه فوریه آغاز شد.
واشنگتن پست
نیویورک به طرز چشمگیری و غافلگیرکنندهای تغییر کرده است
شهری که در برابر ساخت مسجد در نزدیکی گراند زیرو مقاومت کرد، اولین شهردار مسلمان خود را انتخاب کرد. خیابانهای آن سرشار از خوشبینی و در عین حال نگرانی است.
ونس در کنوانسیون حزب جمهوریخواه بیشتر شبیه وارث ترامپ به نظر میرسد
معاون رئیس جمهور، دموکراتها را «حزب نفرت» توصیف کرد و در عین حال جمهوریخواهان را به اتحاد فراخواند. نقش او میتواند شانس نامزدی احتمالی برای ریاست جمهوری را تقویت کند.
رابرت اف کندی در مبارزات انتخاباتی میان دورهای برای جمهوریخواهان از هواپیماهای نظامی استفاده میکند
به گفته افراد آگاه، وکلای کاخ سفید و وزارت بهداشت و خدمات انسانی طرحی را امضا کردند که به وزیر بهداشت اجازه میدهد از جتهای نظامی استفاده کند.
رویترز
حوثیهای یمن به جزیرهای استراتژیک در دهانهی یک مسیر دریایی حیاتی رسیدند
چهار منبع دولتی یمن به رویترز گفتند که حوثیهای یمن که با ایران متحد هستند، به جزیره استراتژیک پریم در تنگه باب المندب رسیدهاند و در حال تقویت کنترل خود بر یک مسیر حیاتی کشتیرانی جهانی در جنگ رو به گسترش خاورمیانه هستند.
تورم مصرفکننده در آمریکا در ماه اوت افزایش یافت
با افزایش قیمت بنزین پس از دو کاهش ماهانه متوالی، قیمت مصرفکننده در ایالات متحده شتاب گرفت و انتظارات بازارهای مالی مبنی بر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آینده را تقویت کرد.
در کنوانسیون دالاس، برخی از وفاداران، استراتژی میاندورهای ترامپمحور را زیر سوال میبرند
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، این هفته از اولین کنوانسیون میاندورهای حزب جمهوریخواه برای جلب نظر رأیدهندگان استفاده کرد: انتخابات میاندورهای ماه نوامبر را به عنوان یک همهپرسی در مورد خود در نظر بگیرید.
آسوشیتد پرس
تحلیل: راه حل ترامپ برای مشکلات میان دورهای جمهوری خواهان، بیشتر خود ترامپ است
واشنگتن (ایپی) - دونالد ترامپ در اولین سخنرانی خود در کنوانسیون جمهوریخواهان در سال ۲۰۱۶، پیامی جسورانه به ملتی که مشتاق تغییر است، داشت: «من به تنهایی میتوانم آن را درست کنم.»
ترامپ میخواهد برای آمریکاییها پول بفرستد. به نظر نمیرسد کنگره و اقتصاددانان از این ایده هیجانزده باشند.
پیشنهاد دونالد ترامپ برای ارسال چکهای ۵۰۰۰ دلاری به آمریکاییها در صورت پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای نوامبر، با تمسخر برخی از اعضای کنگره مواجه شده است - همان افرادی که طبق قانون اساسی اختیار تعیین هزینههای فدرال را دارند.
تورم ماه گذشته با افزایش قیمت بنزین در پی جنگ ایران، افزایش یافت.
تورم ایالات متحده ماه گذشته با افزایش قیمت بنزین در پی تشدید درگیریها در خاورمیانه، شتاب گرفت و چالشهای مربوط به توان خرید را که با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای، دغدغه اصلی بسیاری از رأیدهندگان است، برجسته کرد.
دهیل
وزیر موقت نیروی دریایی آمریکا میگوید ایران پایگاه آمریکایی در بحرین را «به خاک کشید»: گزارش
هونگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، با اذعان به میزان خسارات وارده به یک پایگاه اصلی نیروی دریایی در بحرین، گفت که ارتش ایران
آمریکا به ۲۵ سال پس از یازده سپتامبر نگاه میکند
آمریکاییها در سراسر کشور امروز بیست و پنجمین سالگرد حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را که مسیر قرن بیست و یکم را تغییر داد، گرامی میدارند.
حضور فترمن در کنوانسیون حزب جمهوریخواه، سوالاتی را در مورد آینده سیاسی او مطرح میکند
حضور ویدیویی غیرمنتظره سناتور جان فترمن (دموکرات-پنسیلوانیا) در اولین کنوانسیون میاندورهای کمیته ملی جمهوریخواهان (RNC)، دموکراتها را در واشنگتن به خشم آورده است، دموکراتهایی که از حضور مکرر او در فاکس نیوز و انتقاداتش از سوسیالیستهای دموکرات، به شدت خشمگین هستند.
والاستریت ژورنال
کنگره ناگهان در حال بیدار شدن از خواب و مواجهه با تهدید آخرالزمانی هوش مصنوعی است
پس از سالها اقدامات محدود، قانونگذاران از هر دو جناح اکنون در حال ارائه پیشنهادهای جدید برای تنظیم مدلهای هوش مصنوعی هستند.
با تشدید فشار اقتصادی، بنزین ایرانیان رو به اتمام است
کاهش یارانهها و سهمیهها خشم را شعلهورتر کرده و باعث اعتصاب رانندگان کامیون و تاکسی شده است.
افزایش شدید نرخ تورم، فشار بر فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره را حفظ میکند
نرخ تورم در ماه آگوست در سطح ۳.۴ درصد ثابت ماند که مطابق با انتظارات تحلیلگران بود.
فاکس نیوز
جمعیت به جوش میآید وقتی ونس معترضی را که پرچم مکزیک را تکان میداد، زمین میزند: «برو اونور...»
این فرد مزاحم همچنین قبل از اینکه در حالی که جمعیت دالاس شعار «آمریکا» سر میدادند، به بیرون هدایت شود، پرچم فلسطین را تکان داد.
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
فایننشال تایمز
با افزایش هزینههای استقراض در آمریکا، در بحبوحه جهش قیمت نفت و تورمِ سرسختانه بالا، صفحه اول خود را به این موضوع اختصاص داده است.
مترو
حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر صفحه اول مترو را به خود اختصاص داد. روز جمعه مصادف با بیست و پنجمین سال هواپیما ربایی و حمله به برجهای دوقلو در نیویورک است که به کشته شدن ۲۹۷۷ نفر منجر شد.
دیلی اکسپرس
یک مادرِ مبتلا به بیماری لاعلاج از نمایندگان مجلس خواسته در رأیگیریای که قرار است روز جمعه برگزار شود، به لایحه مرگ خودخواسته با کمک پزشکی رأی مثبت دهند.
تایمز
خانوارها تا پایان این دهه، به دلیل ناکامیها در بهروزرسانی شبکه برق، صد پوند بیشتر برای قبضهای انرژی خود پرداخت خواهند کرد.
دیلی تلگراف
کسبوکارها و نمایندگان پشتیبان حزب کارگر، مالیات گردشگریِ برنامهریزیشده را «ضد رشد» توصیف کردهاند.
دیلی میل
طرح اندی برنهام برای اجازه دادن به شوراها جهت اعمال مالیات بر گردشگران را در صفحه اول خود قرار داده و از این اقدام به دلیل افزایش هزینه تعطیلات در بریتانیا انتقاد کرده است.
گاردین
صنعت مهمانداری از طرح دولت برای اعطای اختیارات گسترده به شهرداران جهت اعمال مالیات گردشگری انتقاد کرده است.
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
روزنامه پاکستان تودی
افزایش قیمت سوخت در پاکستان برای چهارمین روز متوالی / افزایش ۳ روپیهای قیمت بنزین و ۵.۳۷ روپیهای قیمت گازوئیل
عباس عراقچی بر تداوم رایزنیهای ایران و پاکستان برای تقویت ثبات و امنیت منطقه تاکید کرد
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را تصویب کرد
وزارت خارجه پاکستان: ائتلاف دفاعی مکه فعلا گسترش نمییابد
اختلاف اعضای دائم شورای امنیت درباره بازگشت تحریمهای ایران
بیزینس رکوردر
حمله ایران به پایگاه نظامی در اردن به هواپیماهای نظامی آمریکا آسیب وارد کرد
پیشروی نیروهای انصارالله در امتداد سواحل یمن و تهدید صادرات نفت عربستان
قیمت نفت در آستانه پایان هفته برای نخستین بار در حدود چهار ماه گذشته از ۱۰۰ دلار عبور کرد
رسانه آمریکایی: ترامپ درخواست ولیعهد عربستان برای حمله آمریکا به انصارالله را نپذیرفت
پاکستان از هنگ کنگ خواست پروازهای «کاتای پاسیفیک» به این کشور را از سر بگیرد
تریبون اکسپرس
پاکستان: فعلا برنامهای برای فعال کردن ائتلاف دفاعی مکه و انجام اقدام نظامی وجود ندارد
دو نیروی نیروی دریایی پاکستان هنگام گشت زنی در دریا جان باختند
پل واقع در بزرگراه کویته - کراچی در انفجار تروریستی تخریب شد
عامل اصلی حمله به حسینیه در اسلام آباد و چهار عضو داعش خراسان در عملیات امنیتی در پیشاور کشته شدند
مهمترین عناوین روزنامههای جنوب شرق آسیا
کانال اخبار آسیا
پیشروی نیروهای یمنی در امتداد سواحل یمن؛ تهدیدی برای صادرات نفت عربستان در دریای سرخ
افزایش شدید قیمت نفت و بالا رفتن بازده اوراق قرضه، بر بازار سهام فشار میآورد
مظنون به تیراندازی در مهدکودکی در تایلند، پس از ۱۸ ساعت رویارویی با نیروهای امنیتی، خود را تسلیم کرد
یک مقام رسمی اعلام کرد که تایلند مالیات بر واردات خودروهای برقی را افزایش میدهد
فیلیپین برای کمک به عملیات امداد، شناورهایی به محل کشتی سوخته اعزام کرد
هند میزبان اجلاس بریکس؛ آزمونی برای وحدت این بلوک در سایه جنگ ایران
ای بی سی استرالیا
کاهش ۳۲ میلیارد دلاری ارزش بازار بورس استرالیا در بدترین جلسه معاملاتی از ماه ژوئن
بانکوک پست
گردهمایی «سوندهی» پیامی صریح علیه اسرائیل
منبع نظامی: حوثیهای یمن شهر کلیدی در ساحل دریای سرخ را تصرف کردند
نیواستریت تایمز
احیای برنامه هستهای مالزی میتواند به راهاندازی نخستین نیروگاه این کشور در سال ۲۰۴۰ منجر شود
آمریکا شبکههای حامی گروههای نیابتی ایران در خاورمیانه را هدف تحریمهای جدید قرار داد
سفر انور به هند؛ تقویت روابط تجاری و سرمایهگذاری با شریکی کلیدی
با تداوم فعالیتها، چهار آتشفشان در اندونزی مجموعاً ۱۳ فوران را ثبت کردند
مالزی و هند در صدد تعمیق روابط تجاری و سرمایهگذاری از طریق بریکس هستند
استار مالزی
قیمت نفت در پی حملات بیشتر به نفتکشها، بیش از ۶ درصد جهش کرد
تمپو اندونزی
چگونه «النینو» زنگ خطر تورم قیمت مواد غذایی را در منطقه «آسهآن» به صدا درمیآورد
چاینا مورنینگ پست
«فروشی نیست»: تایلندیها در اعتراض کمسابقه علیه اسرائیل به خیابانها آمدند