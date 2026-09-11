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ششمین جشنواره خرما، صنایعدستی و گردشگری اهواز تا امروز بیستم شهریور در روستای مگطوع بخش اسماعیلیه این شهرستان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اهواز گفت: گردشگری کشاورزی یکی از ظرفیتهای پیشران برای معرفی توانمندیهای روستا و ایجاد فرصتهای اشتغال و درآمد پایدار است.
زهره پرویزیراکی با اشاره به قابلیتهای کمنظیر منطقه مگطوع و اسماعیلیه اظهار کرد: روستا صرفاً یک واحد تولید محصولات کشاورزی و دامی نیست؛ بلکه بستر فرهنگ بومی، سبک زندگی اصیل، آداب و رسوم کهن و محصولات محلی است که هر یک میتوانند به جاذبهای قدرتمند برای جذب گردشگر تبدیل شوند.
وی ادامه داد: گردشگری کشاورزی به عنوان حلقه مفقوده میان جامعه شهری و فرهنگ روستایی عمل میکند؛ عرضه مستقیم محصولات محلی به گردشگران، علاوه بر معرفی برند منطقه، بستری برای رونق اقتصادی و تقویت معیشت مردم محلی فراهم میسازد.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی اهواز همچنین به ظرفیتهای منطقه اسماعیلیه اشاره کرد و گفت: ترویج و توسعه گردشگری کشاورزی با توجه به تنوع زیستمحیطی، وجود رودخانه کارون، نخلستانهای زیبا، چشماندازهای منحصربهفرد و فرهنگ بومی غنی مردمان مهماننواز این منطقه، زمینه بسیار مستعدی را برای جذب گردشگر و ایجاد مراکز گردشگری و بومگردی فراهم ساخته است.
این مقام مسئول تأکید کرد: جشنواره برداشت خرما در مگطوع میتواند نقطه عطفی برای این منطقه باشد تا خرما از یک محصول صرفاً کشاورزی، به جزئی جداییناپذیر از زنجیره گردشگری و اقتصاد روستا تبدیل شود؛ ظرفیتی که تحقق کامل آن در گروِ تبدیل این مراسم مناسبتی به یک برنامه هدفمند و مستمر در تقویم گردشگری استان خوزستان است.