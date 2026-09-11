به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین از ورود امواج تراز میانی جو از امشب تا یکشنبه خبر داد و گفت: با گذر متناوب این امواج از سطح منطقه، در برخی از نقاط استان به ویژه نیمه شمالی، شاهد افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد‌های لحظه‌ای شدید خواهیم بود.

وی با اشاره به رگباری بودن ماهیت بارش‌ها افزود: احتمال دارد در برخی از نقاط استان، شدت و گسترش بارش‌ها بیشتر از سایر مناطق باشد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همچنین از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای امشب و فردا خبر داد و تصریح کرد: از روز دوشنبه وضعیت جوی در سطح منطقه نسبتاً پایدار خواهد شد.