سومین جشنواره شکرانه برداشت برنج در آیینی باشکوه و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، در بخش لاله آباد شهرستان بابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آیینی باشکوه و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، سومین جشنواره شکرانه برداشت برنج در بخش لاله آباد شهرستان بابل برگزار شد.

این رویداد فرهنگی و اقتصادی که با هدف پاسداشت زحمات شالیکاران و ترویج فرهنگ کشاورزی برگزار شد بار دیگر ظرفیت‌های بیبدیل این منطقه در تامین امنیت غذایی کشور را به نمایش گذاشت.

بخشدار لاله آباد، در حاشیه این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانهروزی کشاورزان، بر جایگاه ویژه این بخش در شبکه تامین غذای کشور تأکید کرد و افزود: بخش لاله آباد با برخورداری از اراضی حاصلخیز و کشاورزان سختکوش، هماکنون تأمینکننده بخش مهمی از برنج مورد نیاز سفره‌های ایرانیان است؛ بهطوری که محصولات تولیدی این منطقه، نیاز غذایی بیش از دو میلیون نفر از هموطنانمان را در سراسر کشور مرتفع میکند.

آدینه پور افزود: برگزاری این جشنواره‌ها فرصتی است تا ضمن معرفی ظرفیت‌های کشاورزی منطقه، صدای کشاورزان و دغدغه‌های آنان را به گوش مسئولان برسانیم و برای بهبود زیرساخت‌های تولید گام‌های مؤثری برداریم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل، با تبیین وضعیت تولید در این شهرستان گفت: شهرستان بابل با بهرهمندی از دانش بومی کشاورزان و حمایت‌های بخش کشاورزی، در حال حاضر بهعنوان قطب اصلی تولید برنج در شمال کشور شناخته میشود.

شهیدپور با اشاره به آمار قابل توجه تولید در این شهرستان افزود: با همت والای شالیکاران بابلی، این شهرستان به تنهایی تأمینکننده برنج مورد نیاز بیش از ۶ میلیون نفر از جمعیت کشور است که این امر نشاندهنده سهم بسزای بابل در خودکفایی و پایداری امنیت غذایی ایران اسلامی است.

این جشنواره که با استقبال پرشور کشاورزان و اهالی منطقه رو‌به‌رو شد، با بخش‌های متنوعی از جمله نمایشگاه ادوات کشاورزی سنتی و مدرن، عرضه مستقیم محصولات و اجرای آیین‌های محلی همراه بود.

تأکید شرکت کنندگان در این جشنواره بر حمایت مستمر از تولید داخلی مکانیزاسیون کشاورزی برای کاهش هزینه‌ها و تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان بود تا مسیر طلایی تولید برنج در قطب کشاورزی شمال کشور، همچنان پرفروغ باقی بماند.