سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر قم از شناسایی و دستگیری یک قاچاقچی حرفه‌ای و کشف چهار کیلو و ۴۱۰ گرم هروئین از یک دستگاه خودروی تاکسی در مسیر اراک ـ سلفچگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرهنگ حسن دهقانی از کشف چهار کیلو و ۴۱۰ گرم هروئین از یک دستگاه خودروی تاکسی در مسیر اراک ـ سلفچگان خبر داد و گفت: این عملیات با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر قم و یگان تکاوری استان فارس و بر اساس تبادل اطلاعات میان دو یگان انجام شد.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی خودروی تاکسی در مسیر اراک به سلفچگان و با هماهنگی قضایی، خودرو را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر قم ادامه داد: در این عملیات ۳۸۰ عدد کپسول حاوی هروئین به وزن چهار کیلو و ۴۱۰ گرم کشف و قاچاقچی حرفه‌ای مواد مخدر نیز در محل دستگیر شد.

سرهنگ دهقانی گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی استان شد.