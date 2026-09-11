بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری با پایه پل عابر پیاده در بلوار دانشجوی یزد، سه نفر، شامل دو خانم و یک آقا، در خودرو محبوش شدند که با تلاش آتش نشانان این افراد، رهاسازی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، در پی اعلام حادثه برخورد یک دستگاه خودروی سواری با پایه پل عابر پیاده در بلوار دانشجو، در ساعت ۱:۲۱ بامداد، بلافاصله نیرو‌های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند. پس از اعلام این حادثه به ستاد فرماندهی، دو آتش‌نشان از ایستگاه شماره ۹ با یک دستگاه خودروی عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه سه نفر، شامل دو خانم و یک آقا، در داخل خودرو محبوس شده بودند که آتش‌نشانان پس از حضور در محل، با اقدامات لازم نسبت به رهاسازی و خارج کردن افراد اقدام کردند. در نهایت هر سه مصدوم از خودرو خارج و برای ادامه روند درمان تحویل عوامل اورژانس شدند.