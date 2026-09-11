به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین در بخش‌هایی از محور‌های کندوان و هراز خبر داد.

علی صادقی با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محور‌های مواصلاتی مازندران گفت: در حال حاضر تردد در تمامی راه‌های استان برقرار است و محور‌های مواصلاتی به صورت دوطرفه باز هستند.

وی افزود: در محور کندوان در مسیر جنوب به شمال و همچنین در محور هراز در محدوده سه‌راهی چلاو تا بایجان، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با بیان اینکه در سایر محور‌های مواصلاتی استان تردد عادی و روان است، ادامه داد: تاکنون هیچ‌گونه مخاطره جوی خاصی در محور‌های استان مشاهده و گزارش نشده است.

صادقی همچنین درباره محدودیت تردد در جاده چالوس گفت: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم خودرو‌ها و به منظور تخلیه بار ترافیکی، محور چالوس از بعدازظهر امروز جمعه با دستور پلیس راه یک‌طرفه خواهد شد.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های اعمال‌شده در محور‌های مواصلاتی استان مطلع شوند.