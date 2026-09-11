به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد قاطع با فساد، اظهار داشت: پس از انجام تحقیقات گسترده و بررسی دقیق ابعاد مختلف پرونده، کیفرخواست پرونده فساد مالی مرتبط با شورا و شهرداری دورود، با ۳۸ متهم صادر و پرونده جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال شد.

مسلم الماسی افزود: در رسیدگی به این پرونده، نهایت دقت و حساسیت به‌کار گرفته شده و تمامی موضوعات و اتهامات انتسابی به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته است و در برخورد با متهمان، هیچ‌گونه اغماض و ملاحظه‌ای صورت نگرفته است.

دادستان دورود تصریح کرد: دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی، بیت‌المال و سلامت اداری با هیچ فرد یا مجموعه‌ای تعارف ندارد و با هر شخصی که مرتکب فساد و تخلف شود، بدون توجه به جایگاه، سمت یا موقعیت وی و در چارچوب قانون، قاطعانه برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود در پایان تأکید کرد: مبارزه با فساد یک مطالبه جدی و غیرقابل اغماض است و اجازه نخواهیم داد حقوق مردم و بیت‌المال، دستمایه سوءاستفاده افراد قرار گیرد.