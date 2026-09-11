دادستان عمومی و انقلاب شهریار در نشست تخصصی پیشگیری از آسیب اجتماعی، بر ضرورت اجرای برنامه‌های هدفمند و فوری برای مقابله با این معضلات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی محمدی گفت: با اشاره به اهمیت این موضوع بنا بر آمار های با توجه به اهمیت این موضوع و آمارهای موجود گفت : برنامه های مقابله با آسیب اجتماعی باید به فوریت از حالت پراکنده خارج و به صورت هدفمند و کار آمد در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: مردم باید در این خصوص توجه داشته باشند در صورت مشاهده مشکلات و آسیب های اجتماعی از جمله خودکشی و ....با اورژانس اجتماعی ۱۲۳، کلانتری و یا دفتر دادستانی اطلاع رسانی کنند تماس بگیرند