به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «دنیا نیوز»؛ بر اساس این بیانیه، قوانین شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان و همچنین مقررات مربوط به روادید، برای همه دانشجویان خارجی در پاکستان بدون توجه به ملیت آنها اعمال می‌شود.

شورای پزشکی پاکستان اعلام کرد بیش از ۲۰۰ دانشجوی پزشکی افغانستانی در این کشور شناسایی شده‌اند که از میان آنها تنها ۲۲ نفر به صورت قانونی در این شورا ثبت شده‌اند، بر اساس این گزارش ۱۴ نفر از دانشجویان ثبت شده تحصیلات خود را به پایان رسانده‌اند و ۸ نفر دیگر نیز سال آینده فارغ التحصیل خواهند شد.

این شورا افزود: روند بررسی سوابق و مدارک ۱۷۶ دانشجوی افغانستانی دیگر همچنان ادامه دارد و وضعیت قانونی آنها در حال بررسی است.

شورای پزشکی پاکستان همچنین تصریح کرد: صرف داشتن مدرک پزشکی، به معنای برخورداری از حق اقامت در پاکستان یا اجازه طبابت در این کشور نیست و برای فعالیت پزشکی، دریافت مجوز از شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان و داشتن روادید معتبر الزامی است.

بر اساس این بیانیه، دانشجویانی که در شورای پزشکی پاکستان ثبت قانونی نشده باشند، از نظر مقررات این شورا دانشجوی قانونی در نظام آموزش پزشکی پاکستان محسوب نمی‌شوند، شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان اعلام کرد برای دانشجویان متاثر از این وضعیت، امکان تکمیل امور اداری و فراهم کردن شرایط بازگشت منظم و با حفظ کرامت آنان در نظر گرفته شده است.

شورای پزشکی پاکستان در عین حال تاکید کرد: دانشجویان خارجی که تمام الزامات قانونی و مقرراتی را رعایت کنند، در پاکستان مورد استقبال قرار خواهند گرفت.

خبر مربوط به محدودیت تحصیل دانشجویان افغانستانی در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی پاکستان، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل سیاسی دو کشور داشت و واکنش مقام‌های پاکستانی و افغانستانی را به دنبال آورد. در این میان، مقام‌های افغانستان واکنش بیشتری نشان دادند و نسبت به پیامد‌های این تصمیم برای دانشجویان افغانستانی ابراز نگرانی کردند؛ موضوعی که به یکی از محور‌های مورد توجه در روابط دو کشور تبدیل شد.