واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در کیلومتر ۳۵ اتوبان کاشان–اصفهان، یک کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث کاشان گفت: این حادثه در کیلومتر ۳۵ محور مواصلاتی کاشان–اصفهان و بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید رخ داد.

مهرداد فرزندی‌پور افزود: در پی این حادثه، پنج نفر دچار حادثه شدند که یک نفر جان خود را از دست داد و چهار نفر دیگر مصدوم شدند.

وی ادامه داد: نیرو‌های فوریت‌های پزشکی پس از حضور در محل حادثه، اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند و چهار مصدوم این حادثه برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

فرزندی‌پور با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در محور‌های مواصلاتی، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جاده، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و از انجام حرکات پرخطر خودداری کنند.