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آسمان قم امروز صاف تا کمی ابری است و دمای هوا در گرمترین ساعات به ۳۸ درجه سانتیگراد میرسد؛ در ساعات شب نیز افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش پراکنده پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم و بر اساس پیشبینی اداره کل هواشناسی قم، آسمان استان امروز جمعه ۲۰ شهریور صاف تا کمی ابری میشود و در برخی ساعات بهویژه شب، وزش باد و افزایش ابر رخ میدهد.
در ساعات شب با افزایش ابر، احتمال بارش پراکنده نیز وجود دارد و شهروندان بهویژه در مناطق مستعد باید تغییرات شرایط جوی را در نظر داشته باشند.
بررسی پیشبینیهای هواشناسی بینالمللی نیز تداوم هوای گرم و عمدتاً صاف تا کمی غبارآلود را برای قم نشان میدهد و دمای هوا در این روز حدود ۳۶ تا ۳۸ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
دمای هوا در گرمترین ساعات امروز در شهر قم به ۳۸ درجه سانتیگراد میرسد و روند گرم بودن هوا همچنان در استان ادامه دارد.