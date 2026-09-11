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نیروهای امنیتی پاکستان از ناکام گذاشتن حمله تروریستها به تیم حفاظت یک مقام دولتی در شهرستان «تمپ» در منطقه مکران ایالت بلوچستان خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از «دنیا نیوز»؛ منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند: این حمله زمانی انجام شد که خودروی حامل مقام دولتی و تیم حفاظت او در حال تردد در شهرستان تمپ بود.
نیروهای امنیتی پس از شناسایی تحرک مهاجمان، بلافاصله وارد عمل شدند و با انجام عملیات مقابلهای، تلاش آنان برای متوقف کردن خودرو و ربودن نیروهای حفاظت را ناکام گذاشتند.
بر اساس این گزارش مهاجمان با هدف قرار دادن خودروی فرماندار تمپ و تیم حفاظت وی، تلاش کردند این خودرو را متوقف کرده و اعضای تیم حفاظت را ربوده و با خود ببرند، اما نیروهای امنیتی با واکنش سریع وارد عمل شدند و این حمله را ناکام گذاشتند.
منابع امنیتی پاکستان افزودند: مهاجمان پس از مواجه شدن با واکنش نیروهای امنیتی، محل را ترک کرده و هنگام فرار یک دستگاه خودرو و مقداری سلاح و تجهیزات خود را بر جا گذاشتند، همچنین به گفته این منابع، شماری از مهاجمان در جریان درگیری زخمی شدند و عملیات جستوجو برای شناسایی و دستگیری آنان را در منطقه ادامه دارد.
مقامهای امنیتی پاکستان مهاجمان را از عناصر گروه تروریستی ارتش آزادی بخش بلوچ تحت حمایت هند معرفی کردهاند.