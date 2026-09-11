به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از «دنیا نیوز»؛ منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند: این حمله زمانی انجام شد که خودروی حامل مقام دولتی و تیم حفاظت او در حال تردد در شهرستان تمپ بود.

نیرو‌های امنیتی پس از شناسایی تحرک مهاجمان، بلافاصله وارد عمل شدند و با انجام عملیات مقابله‌ای، تلاش آنان برای متوقف کردن خودرو و ربودن نیرو‌های حفاظت را ناکام گذاشتند.

بر اساس این گزارش مهاجمان با هدف قرار دادن خودروی فرماندار تمپ و تیم حفاظت وی، تلاش کردند این خودرو را متوقف کرده و اعضای تیم حفاظت را ربوده و با خود ببرند، اما نیرو‌های امنیتی با واکنش سریع وارد عمل شدند و این حمله را ناکام گذاشتند.

منابع امنیتی پاکستان افزودند: مهاجمان پس از مواجه شدن با واکنش نیرو‌های امنیتی، محل را ترک کرده و هنگام فرار یک دستگاه خودرو و مقداری سلاح و تجهیزات خود را بر جا گذاشتند، همچنین به گفته این منابع، شماری از مهاجمان در جریان درگیری زخمی شدند و عملیات جست‌و‌جو برای شناسایی و دستگیری آنان را در منطقه ادامه دارد.

مقام‌های امنیتی پاکستان مهاجمان را از عناصر گروه تروریستی ارتش آزادی بخش بلوچ تحت حمایت هند معرفی کرده‌اند.