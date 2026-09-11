پخش زنده
امروز: -
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از کنترل نسبی آفت مگس میوه خبر داد و گفت: باغداران مبارزه با آفت مگس میوه را بعد از بارشها فراموش نکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: با وجود کنترل نسبی آفت مگس میوه با همکاری کلینیکهای گیاهپزشکی تغییرات اقلیمی میتواند چالشهای جدیدی برای باغداران ایجاد کند.
حمید نادریان با اشاره به تأثیر مستقیم میزان بارندگی بر فعالیت این آفت افزود: بارندگیها مستقیماً بر جمعیت و رفتار مگس میوه تأثیر میگذارد نکته حائز اهمیت این است که با مساعد شدن هوا و قطع بارندگی احتمال افزایش ناگهانی جمعیت مگسها وجود دارد؛ از این رو باغداران باید بلافاصله پس از پایان بارشها، مراقبتهای لازم را در دستور کار قرار دهند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر اهمیت حفظ کیفیت محصول برای بازارهای داخلی و صادرات، خواستار اقدام فوری باغداران، بهویژه در بخش نارنگی پیشرس شد.
نادریان افزود: برای جلوگیری از خسارتهای جبرانناپذیر انجام محلولپاشیهای بهموقع و مبارزه جدی با این آفت برای حفظ اعتبار مرکبات استان ضرورت دارد.
خطر مگس میوه برای نارنگی پیشرس
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به افزایش جمعیت مگس میوه، گفت: باغداران برای جلوگیری از خسارت به محصولات، بهویژه نارنگی پیشرس، بلافاصله اقدام به محلولپاشی کنند.
وی با اشاره به پیشبینی سال تولیدی مناسب برای محصولات مرکبات، تأکید کرد که رصد مداوم وضعیت باغها از طریق ایستگاههای پیشآگاهی در جریان است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: مدیریت بهموقع جمعیت آفت، علاوه بر جلوگیری از خسارت، کیفیت محصول نهایی را برای ارتقای سطح صادرات تضمین میکند.