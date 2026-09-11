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رئیس جمهور اجلاس بریکس را فرصتی برای گفتوگو با کشورهای بزرگ و تأثیرگذار عضو این مجموعه دانست و افزود: حضور کشورهایی همچون چین، روسیه، برزیل، هند و دیگر کشورهای منطقه، ظرفیت مهمی برای توسعه همکاریها فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان پیش از عزیمت به هند برای شرکت در هجدهمین اجلاس سران کشورهای عضو بریکس، این اجلاس را فرصتی مهم برای گسترش همکاریهای اقتصادی، تجاری، صنعتی و علمی میان کشورهای عضو و همچنین تقویت رویکرد چندجانبهگرایی در نظام بینالملل دانست.
رئیس جمهور با اشاره به جایگاه بریکس در معادلات جهانی اظهار کرد: این مجموعه در حال حاضر ۲۱ عضو دارد که ۱۱ کشور اعضای اصلی و ۱۰ کشور دیگر اعضای جدید این مجموعه هستند که تحت عنوان «بریکس پلاس» شناخته میشوند.
آقای پزشکیان افزود: کشورهای عضو بریکس در مجموع بیش از ۴۵ درصد جمعیت جهان و حدود ۳۵ درصد سرزمینهای دنیا را در بر میگیرند و از ظرفیت قابل توجهی در عرصههای مختلف برخوردار هستند.
رئیسجمهور با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی بریکس مقابله با یکجانبهگرایی است، گفت: تلاش بر این است که کشورها بتوانند با حفظ استقلال خود، روابط و فعالیتهای اقتصادی و تجاریشان را توسعه دهند.
رئیس جمهور ادامه داد: شعار امسال اجلاس بریکس بر محور همبستگی، پایداری، مقاومت و نوآوری تعیین شده است و قرار است در چارچوب این رویکرد، همکاریها و تبادلات میان کشورهای عضو در حوزههای اقتصادی، مالی، صنعتی، علمی و تجاری بیش از پیش توسعه پیدا کند.
آقای پزشکیان همچنین به ظرفیتهای مالی بریکس اشاره کرد و گفت: در حوزه پولی و مالی، بانک بریکس ایجاد شده است تا سرمایهگذاریها و فعالیتهای مشترک کشورهای عضو از طریق این سازوکار تسهیل شود.
رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت کاهش وابستگی به دلار در مبادلات اقتصادی میان کشورهای عضو بریکس اظهار کرد: تلاش این مجموعه بر آن است که کشورها بتوانند بدون وابستگی به دلار، زمینه توسعه اقتصادی و منطقهای را فراهم کنند و در برابر یکجانبهگرایی و زیادهخواهی قدرتهای بزرگ ایستادگی کنند.
آقای پزشکیان، هجدهمین اجلاس بریکس را فرصت مناسبی برای گفتوگو با کشورهای بزرگ و تأثیرگذار عضو این مجموعه دانست و افزود: حضور کشورهایی همچون چین، روسیه، برزیل، هند و دیگر کشورهای منطقه در این اجلاس، ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاریها و رایزنیهای دوجانبه و چندجانبه فراهم میکند.
رئیس جمهور درباره روابط ایران و هند نیز گفت: روابط دو کشور سابقهای بسیار طولانی دارد و ایران و هند از پیشینه فرهنگی مشترک و ظرفیتهای فراوانی برای توسعه همکاریها برخوردارند.
آقای پزشکیان تصریح کرد: میتوانیم در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، همکاریهای ایران و هند را بیش از گذشته توسعه دهیم و از فرصت حضور در این اجلاس برای گفتوگو و رایزنی با مقامات کشورهای مختلف، چه در چارچوب نشستهای عمومی و چه در دیدارهای دوجانبه، استفاده کنیم.
رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که بریکس تا چه اندازه میتواند در مقابله با یکجانبهگرایی و نظام سلطه نقشآفرین باشد، گفت: اساساً یکی از اهداف تشکیل بریکس، مقابله با یکجانبهگرایی بوده است و شعار امسال این مجموعه نیز در همین راستا انتخاب شده است.
آقای پزشکیان افزود: البته اقتصاد جهانی از پیچیدگیهای فراوانی برخوردار است و سلطهای که برخی قدرتها طی سالهای گذشته بر مناسبات جهانی ایجاد کردهاند، نیازمند برنامهها و رویکردهای جدید برای مقابله است.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: بر مبنای همین رویکرد، نوآوری و توسعه همکاری میان کشورهای عضو میتواند به تقویت بریکس و کاهش یکجانبهگرایی در نظام بینالملل کمک کند.
آقای پزشکیان در پایان ابراز امیدواری کرد: حضور جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین اجلاس سران بریکس، دستاوردهای مطلوبی برای کشور به همراه داشته باشد.