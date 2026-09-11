رئیس جمهور اجلاس بریکس را فرصتی برای گفت‌و‌گو با کشور‌های بزرگ و تأثیرگذار عضو این مجموعه دانست و افزود: حضور کشور‌هایی همچون چین، روسیه، برزیل، هند و دیگر کشور‌های منطقه، ظرفیت مهمی برای توسعه همکاری‌ها فراهم می‌کند.

پزشکیان پیش از عزیمت به هند و شرکت در اجلاس سران بریکس:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان پیش از عزیمت به هند برای شرکت در هجدهمین اجلاس سران کشور‌های عضو بریکس، این اجلاس را فرصتی مهم برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی و علمی میان کشور‌های عضو و همچنین تقویت رویکرد چندجانبه‌گرایی در نظام بین‌الملل دانست.

رئیس جمهور با اشاره به جایگاه بریکس در معادلات جهانی اظهار کرد: این مجموعه در حال حاضر ۲۱ عضو دارد که ۱۱ کشور اعضای اصلی و ۱۰ کشور دیگر اعضای جدید این مجموعه هستند که تحت عنوان «بریکس پلاس» شناخته می‌شوند.

آقای پزشکیان افزود: کشور‌های عضو بریکس در مجموع بیش از ۴۵ درصد جمعیت جهان و حدود ۳۵ درصد سرزمین‌های دنیا را در بر می‌گیرند و از ظرفیت قابل توجهی در عرصه‌های مختلف برخوردار هستند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی بریکس مقابله با یک‌جانبه‌گرایی است، گفت: تلاش بر این است که کشور‌ها بتوانند با حفظ استقلال خود، روابط و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری‌شان را توسعه دهند.

رئیس جمهور ادامه داد: شعار امسال اجلاس بریکس بر محور همبستگی، پایداری، مقاومت و نوآوری تعیین شده است و قرار است در چارچوب این رویکرد، همکاری‌ها و تبادلات میان کشور‌های عضو در حوزه‌های اقتصادی، مالی، صنعتی، علمی و تجاری بیش از پیش توسعه پیدا کند.

آقای پزشکیان همچنین به ظرفیت‌های مالی بریکس اشاره کرد و گفت: در حوزه پولی و مالی، بانک بریکس ایجاد شده است تا سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های مشترک کشور‌های عضو از طریق این سازوکار تسهیل شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت کاهش وابستگی به دلار در مبادلات اقتصادی میان کشور‌های عضو بریکس اظهار کرد: تلاش این مجموعه بر آن است که کشور‌ها بتوانند بدون وابستگی به دلار، زمینه توسعه اقتصادی و منطقه‌ای را فراهم کنند و در برابر یک‌جانبه‌گرایی و زیاده‌خواهی قدرت‌های بزرگ ایستادگی کنند.

آقای پزشکیان، هجدهمین اجلاس بریکس را فرصت مناسبی برای گفت‌و‌گو با کشور‌های بزرگ و تأثیرگذار عضو این مجموعه دانست و افزود: حضور کشور‌هایی همچون چین، روسیه، برزیل، هند و دیگر کشور‌های منطقه در این اجلاس، ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری‌ها و رایزنی‌های دوجانبه و چندجانبه فراهم می‌کند.

رئیس جمهور درباره روابط ایران و هند نیز گفت: روابط دو کشور سابقه‌ای بسیار طولانی دارد و ایران و هند از پیشینه فرهنگی مشترک و ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه همکاری‌ها برخوردارند.

آقای پزشکیان تصریح کرد: می‌توانیم در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، همکاری‌های ایران و هند را بیش از گذشته توسعه دهیم و از فرصت حضور در این اجلاس برای گفت‌و‌گو و رایزنی با مقامات کشور‌های مختلف، چه در چارچوب نشست‌های عمومی و چه در دیدار‌های دوجانبه، استفاده کنیم.

رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که بریکس تا چه اندازه می‌تواند در مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و نظام سلطه نقش‌آفرین باشد، گفت: اساساً یکی از اهداف تشکیل بریکس، مقابله با یک‌جانبه‌گرایی بوده است و شعار امسال این مجموعه نیز در همین راستا انتخاب شده است.

آقای پزشکیان افزود: البته اقتصاد جهانی از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردار است و سلطه‌ای که برخی قدرت‌ها طی سال‌های گذشته بر مناسبات جهانی ایجاد کرده‌اند، نیازمند برنامه‌ها و رویکرد‌های جدید برای مقابله است.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: بر مبنای همین رویکرد، نوآوری و توسعه همکاری میان کشور‌های عضو می‌تواند به تقویت بریکس و کاهش یک‌جانبه‌گرایی در نظام بین‌الملل کمک کند.

آقای پزشکیان در پایان ابراز امیدواری کرد: حضور جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین اجلاس سران بریکس، دستاورد‌های مطلوبی برای کشور به همراه داشته باشد.

رئیس‌جمهور صبح امروز، جمعه ۲۰ شهریور تهران را به مقصد هندوستان ترک کرد.

رئیس جمهور در این سفر ضمن حضور و سخنرانی در نشست اصلی سران کشور‌های بریکس، در همایش اقتصادی سران عضو بریکس و جلسه غیر علنی سران عضو بریکس با موضوع حاکمیت جهانی فراگیر و تقویت چند جانبه گرایی سخنرانی خواهد کرد.

رئیس جمهور همچنین دیدار‌هایی با نخست‌وزیر هند، نخست‌وزیر مالزی، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی و نیز برخی دیگر از سران و مقامات شرکت‌کننده در این اجلاس خواهد داشت.